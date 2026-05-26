Адвокат пояснил, могут ли сообщения в мессенджере использоваться в суде

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Сообщения в мессенджере могут быть использованы в качестве доказательства в суде, в том числе арбитражном, и для этого их не всегда нужно заверять нотариально, заявил адвокат МКА "ББСП" Максим Бабин.

"Удобство связи посредством любого мессенджера либо любым иным видом электронной связи дает возможность как защитить свои права, так и, наоборот, подтвердить вашу недобросовестность, а иногда и изобличить абонента как преступника", - сказал Бабин интернет-порталу NEWS.ru

"В настоящее время суды, будь то гражданский, арбитражный, не говоря уже об уголовном производстве, с удовольствием признают переписки в качестве доказательства. При этом их даже не всегда надо заверять нотариально", - подчеркнул адвокат.

По его словам, сейчас большая часть общения происходит в сети, где обсуждаются дела, условия сделок, пересылаются документы и договоры.