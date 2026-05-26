Участники СВО смогут получить субсидии на подведение газа к домам

Краткий пересказ от РИА ИИ Участники СВО, бойцы, отражавшие вторжение ВСУ в приграничье, участники боевых действий в Донбассе с 2014 года и члены их семей смогут получить субсидии.

Субсидии предназначены для подведения газа к домам в границах участка и приобретения газового оборудования.

Размер субсидии составит не менее 100 тысяч рублей, но не превысит сумму фактических затрат на один дом.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Участники спецоперации смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей для подведения газа к домам в границах участка и приобретение газового оборудования, выяснило РИА Новости.

Владимир Путин. Такая мера поддержки предусмотрена документом, который подписал президент РФ

Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, эта помощь должна предоставляться участникам СВО, бойцам, отражавшим вторжение ВСУ в приграничье, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года. Такая поддержка положена и членам их семей.

Речь идет о предоставлении им субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка для технологического присоединения к газораспределительным сетям, если они живут в газифицированных населенных пунктах.