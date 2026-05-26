Участники СВО смогут получить субсидии на подведение газа к домам
03:12 26.05.2026
Участники СВО смогут получить субсидии на подведение газа к домам

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Участники спецоперации смогут рассчитывать на субсидии от 100 тысяч рублей для подведения газа к домам в границах участка и приобретение газового оборудования, выяснило РИА Новости.
Такая мера поддержки предусмотрена документом, который подписал президент РФ Владимир Путин.
Как следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости, эта помощь должна предоставляться участникам СВО, бойцам, отражавшим вторжение ВСУ в приграничье, участникам боевых действий в Донбассе с 2014 года. Такая поддержка положена и членам их семей.
Речь идет о предоставлении им субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ внутри земельного участка для технологического присоединения к газораспределительным сетям, если они живут в газифицированных населенных пунктах.
В документе обозначено, что размер такой субсидии должен быть не меньше 100 тысяч рублей, но не может превышать сумму фактических затрат на один дом.
