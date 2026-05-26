10:15 26.05.2026
Стройготовность смоленского музучилища имени Глинки составляет 70%

Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Строительная готовность музыкального училища имени Глинки в настоящий момент составляет 70%, ремонтные работы продолжаются, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Музыкальное училище имени М. И. Глинки – одно из старейших ведущих образовательных учреждений сферы культуры в регионе. Учебное заведение готовит профессионалов по направлениям "Инструментальное исполнительство", "Вокальное искусство", "Хоровое дирижирование", "Музыкальное образование". Здесь работают 46 преподавателей и концертмейстеров, из них семь имеют почетные звания "Заслуженный артист РФ" и "Заслуженный работник культуры РФ"", - написал Анохин на платформе "Макс".
Он отметил, что в текущем году продолжаются ремонтные работы в учреждении в рамках региональной государственной программы "Развитие культуры в Смоленской области". Строители приводят в порядок учебные кабинеты и коридоры. Во всем здании ремонтируют лестничные пролеты.
"Общая строительная готовность объекта составляет порядка 70%. В ближайшее время предстоит завершить установку дверей, смонтировать сантехническое оборудование, завершить отделочные работы", - добавил губернатор.
Работу по модернизации учреждений культуры в регионе ведут системно. На 2026 год запланированы ремонты Домов культуры в Велиже, Ельне и Починке, музеев в Глинке и Новодугине, библиотек в Демидове, Ельне и Починке. Федеральные средства направят на ремонт ДК "Шарм" в Смоленске. До конца года в рамках национального проекта "Семья" откроют еще две модельные библиотеки и семь детских культурно-просветительских центров. В течение двух лет проведут капитальный ремонт Сафоновской детской художественной школы с созданием школы креативных индустрий.
"В рамках проекта "Культура малой Родины" отремонтируем девять Домов культуры и улучшим материально-техническую базу еще в 13. За счет регионального финансирования проведем ремонт 20 учреждений. Также завершим ремонт Угранской детской школы искусств", - резюмировал глава региона.
 
Смоленская областьВасилий АнохинВелижДемидов
 
 
