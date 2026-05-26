Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Совет директоров Банка России на июньском заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 процентный пункт с нынешних 14,5%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Следующее заседание совета директоров состоится 19 июня, скорее всего, ключевая ставка будет снижена, я ожидаю снижение даже на 1%", - сказал Аксаков в эфире радиостанции " Спутник в Крыму ".

В этой связи, если решение Банка России о понижении ключевой ставки будет принято, то будут снижены и проценты по депозитам в банках, отметил он.