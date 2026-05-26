Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт на июньском заседании.
- Если решение о понижении ключевой ставки будет принято, то будут снижены и проценты по депозитам в банках, отметил Аксаков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Совет директоров Банка России на июньском заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 процентный пункт с нынешних 14,5%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Следующее заседание совета директоров состоится 19 июня, скорее всего, ключевая ставка будет снижена, я ожидаю снижение даже на 1%", - сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
В этой связи, если решение Банка России о понижении ключевой ставки будет принято, то будут снижены и проценты по депозитам в банках, отметил он.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.