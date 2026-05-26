Рейтинг@Mail.ru
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 26.05.2026
Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ

Аксаков ожидает снижения ключевой ставки на один процентный пункт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт на июньском заседании.
  • Если решение о понижении ключевой ставки будет принято, то будут снижены и проценты по депозитам в банках, отметил Аксаков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Совет директоров Банка России на июньском заседании, скорее всего, понизит ключевую ставку на 1 процентный пункт с нынешних 14,5%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Следующее заседание совета директоров состоится 19 июня, скорее всего, ключевая ставка будет снижена, я ожидаю снижение даже на 1%", - сказал Аксаков в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
В этой связи, если решение Банка России о понижении ключевой ставки будет принято, то будут снижены и проценты по депозитам в банках, отметил он.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Бизнес не ждет ставку ЦБ в этом году ниже десяти процентов, заявил Шохин
22 мая, 06:10
 
ЭкономикаАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала