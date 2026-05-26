Небензя пригласил коллег из СБ ООН в Старобельск

ООН, 26 мая - РИА Новости. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что готов пригласить коллег по Совбезу ООН посетить Старобельск, но сомневается, что все стороны примут приглашение.
"Я готов в любое время пригласить своих коллег по Совету Безопасности. Я не уверен, что все коллеги по Совету Безопасности откликнутся на мое приглашение", - сказал Небензя, отвечая на вопрос РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.