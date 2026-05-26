Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал реакцию на трагедию в Старобельске моральным крахом Запада - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 26.05.2026 (обновлено: 20:21 26.05.2026)

Небензя назвал реакцию на трагедию в Старобельске моральным крахом Запада

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске демонстрирует их моральный крах.
ООН, 26 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральный крах.
"Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор", - заявил Небензя на пресс-конференции, комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске и реакцию на него со стороны западных стран.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Посол России разочарован молчанием ФРГ после теракта ВСУ в Старобельске
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскВ миреЛуганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныООНЛеонид ПасечникВасилий НебензяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала