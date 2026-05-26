ООН, 26 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что реакция западных стран на трагедию в Старобельске продемонстрировала их моральный крах.
"Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор", - заявил Небензя на пресс-конференции, комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске и реакцию на него со стороны западных стран.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.