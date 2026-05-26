Преподаватель из Старобельска рассказала о прицельных ударах ВСУ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ наносили удары по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске таким образом, чтобы у студентов не было шансов выжить, рассказала преподаватель колледжа Елена Юрьева, которая вывела студентов с атакованной территории.
На Международном форуме по безопасности Юрьева поделилась, как через аварийный выход вывела 34 студента на улицу. Одну из учениц, которая была сильно ранена, она передала сотруднику полиции, а с оставшимися 33 студентами укрылась в частном секторе.
"Удары наносились таким образом, чтобы у студентов не было шанса выйти и выжить", - сказала Юрьева на форуме.
Она рассказала, что в ночь трагедии проснулась около 23.30 от мощного взрыва.
"Я подняла голову и увидела вспышки пламени из пятиэтажного здания - именно того, в котором живут дети 18 лет в основном. Разлетались искры, пылало пламя", - рассказала Юрьева.
Преподаватель подчеркнула, что на четвертом и пятом этажах этого здания в основном жили несовершеннолетние. По ее словам, об этом знали все, в том числе на Украине, потому что колледж активно ведет свои страницы в социальных сетях, показывая учебный процесс.
"К нам забежали студенты окровавленные, раненные... Я не могу передать, в каком состоянии они были: они кричали, плакали, были все в крови, кричали: "Помогите нам! Куда нам бежать?", а бежать-то было и некуда, потому что нас словно окружали этим огнем, этими взрывами", - поделилась Юрьева.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.