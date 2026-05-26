Рейтинг@Mail.ru
Лантратова: зарубежные СМИ увидели в Старобельске только детские вещи - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 26.05.2026
Лантратова: зарубежные СМИ увидели в Старобельске только детские вещи

Лантратова: иностранные СМИ увидели в Старобельске только игрушки и детские вещи

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКомната общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Комната общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Комната общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что в разрушенном колледже зарубежные журналисты увидели только личные вещи и игрушки детей.
  • Лантратова подчеркнула, что ВСУ регулярно обстреливали колледж с частотой 10–15 минут.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зарубежные журналисты увидели в Старобельске только личные вещи детей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что 24 мая в Старобельск приехали журналисты из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Испании, Италии, Арабских стран и Европы. По словам федерального омбудсмена, они прибыли, чтобы посмотреть, правда ли там находилась военная база, о которой говорили украинские власти.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Захарова прокомментировала слова постпреда Латвии в ООН о Старобельске
Вчера, 13:37
"Потому что Украина лжет и лицемерно говорит, что они просто стреляли в военную базу. И вот мы заходим в колледж - разрушенное здание, которое еще дымится, где все горело. Мы проходим по комнатам, и в каждой комнате мы видим конспекты… Мы видели игрушки, много игрушек девочек, мы видели личные вещи, мы видели фотографии, разбросанные, которые еще не забрали, мы видели флаги, где написано: "Мы русские, и с нами бог". Там жили удивительные дети", - сказала Лантратова журналистам.
Она подчеркнула, что самым страшным стало понимание того, что ВСУ било по колледжу Старобельска регулярно, с частотой 10-15 минут.
"Первый прилет, потом 10-15 минут - повторный, 10-15 минут - повторный. И поэтому дети бежали, и в них снова стреляли", - добавила федеральный омбудсмен.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лантратова рассказала о реакции журналистов, приехавших в Старобельск
25 мая, 19:41
 
ОбществоСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаРоссияЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала