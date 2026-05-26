Лантратова: зарубежные СМИ увидели в Старобельске только детские вещи

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Зарубежные журналисты увидели в Старобельске только личные вещи детей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Она отметила, что 24 мая в Старобельск приехали журналисты из разных стран, в том числе из США, Великобритании, Испании, Италии, Арабских стран и Европы. По словам федерального омбудсмена, они прибыли, чтобы посмотреть, правда ли там находилась военная база, о которой говорили украинские власти.
"Потому что Украина лжет и лицемерно говорит, что они просто стреляли в военную базу. И вот мы заходим в колледж - разрушенное здание, которое еще дымится, где все горело. Мы проходим по комнатам, и в каждой комнате мы видим конспекты… Мы видели игрушки, много игрушек девочек, мы видели личные вещи, мы видели фотографии, разбросанные, которые еще не забрали, мы видели флаги, где написано: "Мы русские, и с нами бог". Там жили удивительные дети", - сказала Лантратова журналистам.
Она подчеркнула, что самым страшным стало понимание того, что ВСУ било по колледжу Старобельска регулярно, с частотой 10-15 минут.
"Первый прилет, потом 10-15 минут - повторный, 10-15 минут - повторный. И поэтому дети бежали, и в них снова стреляли", - добавила федеральный омбудсмен.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.