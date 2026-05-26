Лантратова рассказала, как удары ВСУ мешали спасать детей в Старобельске

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Спасательные работы после удара ВСУ по Старобельску прерывались 15 раз из-за новых атак, людям мешали спасать детей и разбирать завалы, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.