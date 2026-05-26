Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что некоторые СМИ распространяют фейки о произошедшем в Старобельске.
- По словам Лантратовой, в Старобельске нет военных объектов, техники, военных частей или штабов, и это подтвердили российские и зарубежные корреспонденты.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Попытка некоторых непорядочных СМИ переврать произошедшее в Старобельске — это сознательные фейки, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
"Мы лично показали журналистам все на месте. Там нет никаких военных объектов, ни техники, ни военных частей, ни штабов. Это увидели своими глазами и российские, и зарубежные корреспонденты. Поэтому попытки некоторых непорядочных СМИ переврать произошедшее — это уже сознательные фейки", - сказала она.