13:17 26.05.2026 (обновлено: 13:29 26.05.2026)
Захарова раскритиковала японских журналистов за отказ ехать в Старобельск

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала "позором" решение японских журналистов не ехать в Старобельск.
  • Россия всегда чтила жертв японской трагедии в Хиросиме и Нагасаки и никогда не замалчивала ее, отметила Захарова.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала "позором" решение японских журналистов не ехать в Старобельск: чужих детей не бывает.
"Если все таки совесть у японских журналистов есть, я думаю, мы найдем возможность для них сделать отдельное ознакомление. Это позор и стыд, что коллективный отказ мы увидели от японских журналистов не посещать место трагедии. О трагедии в Хиросиме и Нагасаки знает каждый российский гражданин, каждый ребенок в школе проходил эту тему", - заявила она.
Россия всегда чтила жертв японской трагедии и никогда не замалчивала ее, указала Захарова.
"И после этого мы видим такое недостойное отношение со стороны Японии к нашей трагедии. Я не знаю, как в Японии, я знаю как у нас - чужих детей не бывает", - сказала она журналистам.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек, пострадали 44.
 
