В США опровергли информацию о сопровождении судов через Ормуз

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральное командование США опровергло утверждения о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе.
- Операция «Проект Свобода» не возобновлялась, силы США в настоящее время не осуществляют сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Центральное командование США опровергло утверждения о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе, заявив, что операция "Проект Свобода" не возобновлялась.
Таким образом американские военные прокомментировали сообщения СМИ о том, что ВМС США якобы возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив.
"Ложь", - подчеркнули в Центральном командовании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
