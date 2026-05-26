В США опровергли информацию о сопровождении судов через Ормуз
22:00 26.05.2026 (обновлено: 22:59 26.05.2026)
В США опровергли информацию о сопровождении судов через Ормузский пролив

© REUTERS / Stringer — Суда проходят через Ормузский пролив
Суда проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральное командование США опровергло утверждения о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе.
  • Операция «Проект Свобода» не возобновлялась, силы США в настоящее время не осуществляют сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив.
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Центральное командование США опровергло утверждения о возобновлении сопровождения судов в Ормузском проливе, заявив, что операция "Проект Свобода" не возобновлялась.
"Проект Свобода" не возобновлялся, силы США в настоящее время не осуществляют сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив", - говорится в сообщении командования, опубликованном в соцсети Х.
Таким образом американские военные прокомментировали сообщения СМИ о том, что ВМС США якобы возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив.
"Ложь", - подчеркнули в Центральном командовании.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
