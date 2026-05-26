США заявили о сохранении режима прекращения огня с Ираном после ударов

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Центральное командование вооруженных сил США заявило РИА Новости о сохранении режима прекращения огня с Ираном после нанесенных американскими силами ударов.
"Центральное командование продолжает обеспечивать защиту наших сил для сдерживания в ходе действующего режима прекращения огня", - ответили военные на запрос агентства.
Командование подтвердило нанесение ударов по ракетным установкам и катерам в южном Иране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.