СМИ: США уничтожили два катера КСИР, а также позицию ЗРК в Бендер-Аббасе

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Вооруженные силы США якобы уничтожили два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также позицию зенитно-ракетного комплекса в иранском портовом городе Бендер-Аббасе, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что два иранских катера были замечены при установке мин в Ормузском проливе. Американские военные уничтожили оба судна КСИР, а также нанесли удар по позиции ЗРК в Бендер-Аббасе, целью которой были боевые самолеты США", - написала в соцсети X журналистка Fox News Дженнифер Гриффин.
По информации телеканала, это якобы были оборонительные удары, которые не означают прекращения перемирия с Ираном.
Ранее агентство Рейтер сообщило о взрывах в Бендер-Аббасе.