Спиридонов назвал победу "Спартака" в Кубке России украшением сезона

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Финал Кубка России по футболу между московским "Спартаком" и "Краснодаром" был потрясающим, эта игра стала украшением сезона, заявил РИА Новости чемпион Европы по волейболу 2013 года и болельщик "красно-белых" Алексей Спиридонов.
"Спартак" в воскресенье в финале Кубка России в Москве в серии пенальти со счетом 4:3 победил "Краснодар". Основное время матча завершилось вничью - 1:1.
"Игра была потрясающая. Я был на стадионе с ребятами хоккеистами, своими друзьями. Матч очень понравился, это был настоящий финал - пенальти, накал. Этот матч - украшение сезона", - сказал Спиридонов.