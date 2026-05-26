Расчеты ПВО "Севера" в мае сбили более 120 БПЛА ВСУ под Харьковом

БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 120 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

Боевое дежурство, по его словам, ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения выявляют цели еще на подлете к государственной границе, определяя маршрут, тип и скорость беспилотников.

"Расчетами противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая было уничтожено более 120 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области", - сказал "Карта".