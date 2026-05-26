Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 120 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
Боевое дежурство, по его словам, ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения выявляют цели еще на подлете к государственной границе, определяя маршрут, тип и скорость беспилотников.
"Расчетами противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая было уничтожено более 120 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области", - сказал "Карта".
Он отметил, что современное техническое оснащение позволяет своевременно устанавливать координаты и расстояние до БПЛА. Ликвидация воздушных целей осуществляется с применением дронов-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, зенитных комплексов и мобильных огневых групп, добавил "Карта".