Рейтинг@Mail.ru
Расчеты ПВО "Севера" в мае сбили более 120 БПЛА ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 26.05.2026
Расчеты ПВО "Севера" в мае сбили более 120 БПЛА ВСУ под Харьковом

РИА Новости: расчеты ПВО "Севера" в мае сбили более 120 БПЛА ВСУ под Харьковом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты ПВО «Севера» с начала мая сбили более 120 беспилотников ВСУ в Харьковской области.
  • Боевое дежурство расчетов ведется круглосуточно.
  • Для ликвидации воздушных целей применяются дроны-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, зенитные комплексы и мобильные огневые группы.
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Расчеты противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" с начала мая уничтожили более 120 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
Боевое дежурство, по его словам, ведется круглосуточно. Операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения выявляют цели еще на подлете к государственной границе, определяя маршрут, тип и скорость беспилотников.
"Расчетами противовоздушной обороны 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с начала мая было уничтожено более 120 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области", - сказал "Карта".
Он отметил, что современное техническое оснащение позволяет своевременно устанавливать координаты и расстояние до БПЛА. Ликвидация воздушных целей осуществляется с применением дронов-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, зенитных комплексов и мобильных огневых групп, добавил "Карта".
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 узлов связи ВСУ под Харьковом
07:05
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала