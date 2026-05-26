Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 узлов связи ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Белый".

По его словам, военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн проводят дополнительную разведку целей, после чего наносят удары не только по средствам связи противника, но и по генераторам, обеспечивающим их питание, а также по личному составу подразделений связи ВСУ

"Операторы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал командир.