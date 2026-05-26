07:05 26.05.2026
Бойцы "Севера" за неделю уничтожили 15 узлов связи ВСУ под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области.
  • Военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн проводят дополнительную разведку целей, после чего наносят удары по средствам связи противника, генераторам и личному составу подразделений связи ВСУ.
  • Благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников, а также постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и уничтожать замаскированные станции и узлы связи.
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за неделю уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода БПС с позывным "Белый".
По его словам, военнослужащие подразделений БПС при обнаружении станций и антенн проводят дополнительную разведку целей, после чего наносят удары не только по средствам связи противника, но и по генераторам, обеспечивающим их питание, а также по личному составу подразделений связи ВСУ.
"Операторы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожили более 15 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области", - рассказал командир.
Он отметил, что благодаря слаженной работе расчетов разведывательных и ударных беспилотников, а также постоянному контролю за передвижениями противника удается выявлять и уничтожать замаскированные станции и узлы связи.
