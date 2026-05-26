ВС России уничтожили более десяти укреплений ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 26.05.2026
ВС России уничтожили более десяти укреплений ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» за неделю уничтожили более десяти укреплений ВСУ в Сумской области.
  • Среди уничтоженных объектов были пункты управления беспилотниками ВСУ.
  • Операторы БПЛА группировки «Север» круглосуточно ведут воздушную разведку и уничтожают вражеские пункты управления беспилотниками, что позволяет существенно сократить присутствие украинских БПЛА в воздушном пространстве РФ.
КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" за неделю уничтожили более десяти укреплений ВСУ в Сумской области, включая пункты управления беспилотниками, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА с позывным "Марик".
"За последнюю неделю расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили больше десяти укреплений ВСУ в Сумской области, включая пункты управления беспилотниками", - рассказал агентству "Марик".
Он добавил, что операторы БПЛА "Севера" круглосуточно ведут воздушную разведку и уничтожают вражеские пункты управления беспилотниками.
"Эта мера позволяет существенно сократить присутствие украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Российской Федерации", - сказал военнослужащий.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
