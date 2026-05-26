Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили пять НРТК ВСУ в Сумской области

КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области пять используемых ВСУ для доставки боеприпасов и материальных средств наземных робототехнических комплексов (НРТК), чем нарушили снабжение противника, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".

"В ходе воздушной разведки расчетом БПЛА "Суперкам" были обнаружены маршруты движения НРТК противника, используемых для доставки боеприпасов и материальных средств на опорные пункты", - рассказал агентству "Скат".

Он добавил, что расчетами FPV-дронов были нанесены скоординированные удары по выявленным целям.