Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили пять НРТК ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2026
06:38 26.05.2026
Дроноводы "Севера" за сутки уничтожили пять НРТК ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили пять наземных робототехнических комплексов (НРТК) ВСУ в Сумской области.
  • НРТК использовались ВСУ для доставки боеприпасов и материальных средств.
  • Уничтожение НРТК нарушило снабжение противника.
КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили в Сумской области пять используемых ВСУ для доставки боеприпасов и материальных средств наземных робототехнических комплексов (НРТК), чем нарушили снабжение противника, сообщил РИА Новости командир батальона с позывным "Скат".
"В ходе воздушной разведки расчетом БПЛА "Суперкам" были обнаружены маршруты движения НРТК противника, используемых для доставки боеприпасов и материальных средств на опорные пункты", - рассказал агентству "Скат".
Он добавил, что расчетами FPV-дронов были нанесены скоординированные удары по выявленным целям.
"Всего за сутки на сумском направлении специальной военной операции было уничтожено пять НРТК противника. Таким образом, в результате слаженных действий подразделений БпС были пресечены попытки снабжения личного состава ВСУ на линии боевого соприкосновения", - подытожил боец.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
