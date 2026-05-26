Украинский полк охраны особо важных объектов перебросили в Сумскую область

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Национальной гвардии Украины перебросили в Сумскую область для охраны участка границы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов НГУ перебросили к линии боевого соприкосновения в Сумской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подразделения полка будут удерживать участок границы на рубеже Марчихина Буда - Барановка - Фотовиж.