Украинский полк охраны особо важных объектов перебросили в Сумскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Национальной гвардии Украины перебросили в Сумскую область.

Подразделения полка будут удерживать участок границы на рубеже Марчихина Буда — Барановка — Фотовиж.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов Национальной гвардии Украины перебросили в Сумскую область для охраны участка границы, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Военнослужащих 2-го Шосткинского полка охраны особо важных государственных объектов НГУ перебросили к линии боевого соприкосновения в Сумской области", - сказал собеседник агентства.