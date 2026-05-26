БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ "Козак" на Сумском направлении
06:07 26.05.2026
БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ "Козак" на Сумском направлении

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили на Сумском направлении боевую бронированную машину украинского производства «Козак».
  • Бронеавтомобиль «Козак» использовался ВСУ для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава.
  • Цель была повреждена первым дроном, после чего на нее были направлены еще несколько ударных FPV-дронов, и в результате слаженных действий бронеавтомобиль был полностью уничтожен.
КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили на Сумском направлении боевую бронированную машину украинского производства "Козак", которую ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Седой".
"В ходе боевого дежурства в тыловой зоне противника в Сумской области расчетом FPV-дрона была обнаружена хорошо замаскированная боевая бронированная машина "Козак" украинского производства", - рассказал агентству "Седой".
Он утонил, что данный бронеавтомобиль ВСУ использовался для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава.
"Цель была повреждена первым дроном, координаты местонахождения ББМ были оперативно переданы на командный пункт, после чего на цель были направлены еще несколько ударных FPV-дронов. В результате слаженных действий бронеавтомобиль ВСУ был полностью уничтожен", - добавил боец.
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Сумская область. Вооруженные силы Украины
 
 
