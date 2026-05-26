БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ "Козак" на Сумском направлении

КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили на Сумском направлении боевую бронированную машину украинского производства "Козак", которую ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Седой".

"Цель была повреждена первым дроном, координаты местонахождения ББМ были оперативно переданы на командный пункт, после чего на цель были направлены еще несколько ударных FPV-дронов. В результате слаженных действий бронеавтомобиль ВСУ был полностью уничтожен", - добавил боец.