БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ "Козак" на Сумском направлении

КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили на Сумском направлении боевую бронированную машину украинского производства "Козак", которую ВСУ использовали для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным "Седой".
"В ходе боевого дежурства в тыловой зоне противника в Сумской области расчетом FPV-дрона была обнаружена хорошо замаскированная боевая бронированная машина "Козак" украинского производства", - рассказал агентству "Седой".
Он утонил, что данный бронеавтомобиль ВСУ использовался для подвоза боеприпасов и перевозки личного состава.
"Цель была повреждена первым дроном, координаты местонахождения ББМ были оперативно переданы на командный пункт, после чего на цель были направлены еще несколько ударных FPV-дронов. В результате слаженных действий бронеавтомобиль ВСУ был полностью уничтожен", - добавил боец.