Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожил позиции и живую силу ВСУ в Сумской области.

Противник демаскировал себя в ходе воздушной разведки, после чего было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью РСЗО.

В результате удара было уничтожено более 15 военнослужащих ВСУ и их огневые позиции.

КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" уничтожил в Сумской области огневые позиции, а также более 15 военных ВСУ, снизив тем самым активность противника, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Рыбак".

"В ходе воздушной разведки противник демаскировал себя, проводя ротацию, проводя маскировку своей позиции. Координаты цели были оперативно переданы на командный пункт. После чего было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью РСЗО", - рассказал агентству "Рыбак".

Он добавил, что в течение нескольких минут боевая машина "Град" была наведена, затем был произведен пристрелочный выстрел, а после корректировки был произведен залп.