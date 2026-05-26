Расчет РСЗО "Севера" уничтожил позиции и живую силу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 26.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 26.05.2026
Расчет РСЗО "Севера" уничтожил позиции и живую силу ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Север» уничтожил позиции и живую силу ВСУ в Сумской области.
  • Противник демаскировал себя в ходе воздушной разведки, после чего было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью РСЗО.
  • В результате удара было уничтожено более 15 военнослужащих ВСУ и их огневые позиции.
КУРСК, 26 мая - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Север" уничтожил в Сумской области огневые позиции, а также более 15 военных ВСУ, снизив тем самым активность противника, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Рыбак".
"В ходе воздушной разведки противник демаскировал себя, проводя ротацию, проводя маскировку своей позиции. Координаты цели были оперативно переданы на командный пункт. После чего было принято решение о нанесении огневого поражения с помощью РСЗО", - рассказал агентству "Рыбак".
Он добавил, что в течение нескольких минут боевая машина "Град" была наведена, затем был произведен пристрелочный выстрел, а после корректировки был произведен залп.
"Для точного поражения цели стрельбу корректировал расчет воздушной разведки. В результате нанесенного поражения было уничтожено более 15 военнослужащих ВСУ, огневые позиции и снижена активность противника на данном участке", - отметил боец.
