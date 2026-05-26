06:04 26.05.2026
Охранявший пикап ВСУ боевик сбежал при виде российского дрона

РИА Новости: солдат ВСУ сбежал при виде российского дрона "Провод"

  • Украинский боевик-противодронщик, охранявший транспорт ВСУ, испугался и попытался сбежать при виде российского ударного FPV-дрона «Провод».
  • Боевик ВСУ был вооружен дробовиком и должен был защищать груз с боекомплектом, экипаж и автомобиль от дронов.
  • Уничтоженный джип и второй, шедший рядом транспорт ВСУ, были оборудованы мощными системами РЭБ.
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинский боевик-противодронщик, охранявший с дробовиком транспорт ВСУ в антидроновом тоннеле на покровском направлении, при виде российского ударного FPV-дрона "Провод" испугался и попытался сбежать, даже не оказав сопротивления, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Кувалда".
"Ехавший в кузове уничтоженного нашим расчетом пикапа боевик ВСУ был вооружен дробовиком и должен был защищать груз с БК (боекомплектом - ред.), экипаж и автомобиль от дронов. Однако при приближении российского БПЛА он даже не пытался вести по нему огонь, а сразу начал выбрасываться из кузова, но не успел этого сделать и был уничтожен вместе с пикапом", - заявил "Кувалда".
Согласно данным объективного контроля, и уничтоженный джип, и второй шедший рядом транспорт ВСУ были оборудованы мощными системами РЭБ.
