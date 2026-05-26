Охранявший пикап ВСУ боевик сбежал при виде российского дрона

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинский боевик-противодронщик, охранявший с дробовиком транспорт ВСУ в антидроновом тоннеле на покровском направлении, при виде российского ударного FPV-дрона "Провод" испугался и попытался сбежать, даже не оказав сопротивления, рассказал РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Кувалда".