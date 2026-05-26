ВСУ делали вид, что сдаются, и открывали огонь в Добропасово, сообщил боец - РИА Новости, 26.05.2026
05:06 26.05.2026
ВСУ делали вид, что сдаются, и открывали огонь в Добропасово, сообщил боец

Украинские военнослужащие запускают БПЛА. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» освободили узел обороны украинских формирований — Добропасово в Днепропетровской области.
  • Украинские боевики в Добропасово делали вид, что собираются сдаться в плен, после чего открывали огонь по российским бойцам.
  • Штурмовик с позывным «Дорох» рассказал о работе разведывательных «двоек», которые помогли провести остальных бойцов по безопасному маршруту.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские боевики, засевшие в Добропасово, делали вид, что собираются сдаться в плен, после чего открывали огонь по российским бойцам, те в таких случаях их уничтожали, рассказал штурмовик с позывным "Талант".
Накануне МО РФ сообщило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили крупный узел обороны украинских формирований - Добропасово в Днепропетровской области.
"Противник огрызался, пытался делать вид, что сдается в плен, но в последний момент открывал огонь. Как нас учили, мы в ответ сразу открывали огонь на уничтожение. Нас вело командование и расчеты беспилотников, следовали строго указаниям и задачу выполнили", - приводит слова "Таланта" Минобороны РФ.
Другой штурмовик с позывным "Дорох" рассказал о работе разведывательных "двоек". Двое бойцов прошли по лесополосе, нашли все огневые точки противника, за счет чего всех остальных бойцов удалось провести по безопасному маршруту.
"Мы отрезали противнику пути снабжения, отрезали все. Когда они поняли, что деваться некуда, попытались нас атаковать, но мы пошли вперед, зачищая от здания к зданию", - добавил "Дорох".
