ВСУ делали вид, что сдаются, и открывали огонь в Добропасово, сообщил боец

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские боевики, засевшие в Добропасово, делали вид, что собираются сдаться в плен, после чего открывали огонь по российским бойцам, те в таких случаях их уничтожали, рассказал штурмовик с позывным "Талант".

Накануне МО РФ сообщило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили крупный узел обороны украинских формирований - Добропасово в Днепропетровской области

"Противник огрызался, пытался делать вид, что сдается в плен, но в последний момент открывал огонь. Как нас учили, мы в ответ сразу открывали огонь на уничтожение. Нас вело командование и расчеты беспилотников, следовали строго указаниям и задачу выполнили", - приводит слова "Таланта" Минобороны РФ.

Другой штурмовик с позывным "Дорох" рассказал о работе разведывательных "двоек". Двое бойцов прошли по лесополосе, нашли все огневые точки противника, за счет чего всех остальных бойцов удалось провести по безопасному маршруту.