Морпех рассказал об особенности боев за Верхнюю Терсу
05:04 26.05.2026
Морпех рассказал об особенности боев за Верхнюю Терсу

  • Бои за Верхнюю Терсу в Запорожской области отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями и применением бронетехники.
  • Российским операторам беспилотников удалось выявить укрытия ВСУ, после чего по ним начала работать артиллерия.
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Бои за Верхнюю Терсу в Запорожской области отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями и применением бронетехники, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар".
По словам заместителя командира взвода 55-й гвардейской дивизии, операция продолжалась с марта текущего года. Украинские подразделения занимали господствующие высоты и хорошо замаскированные позиции. Он отметил, что российским операторам беспилотников удалось выявить укрытия ВСУ, после чего по ним начала работать артиллерия.
"Наверное, впервые за долгое время была настоящая дуэль арты и бронегрупп наших танков", - рассказал он.
Военнослужащий добавил, что российской артиллерии удалось быстро выявить и подавить огневые позиции противника.
"Наша артиллерия довольно быстро сумела уничтожить их артиллерию", - отметил морпех.
Минобороны России 22 мая сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
