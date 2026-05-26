Морпех рассказал об особенности боев за Верхнюю Терсу

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Бои за Верхнюю Терсу в Запорожской области отличались интенсивными артиллерийскими дуэлями и применением бронетехники, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск "Восток" с позывным "Бальтазар".

По словам заместителя командира взвода 55-й гвардейской дивизии, операция продолжалась с марта текущего года. Украинские подразделения занимали господствующие высоты и хорошо замаскированные позиции. Он отметил, что российским операторам беспилотников удалось выявить укрытия ВСУ , после чего по ним начала работать артиллерия.

"Наверное, впервые за долгое время была настоящая дуэль арты и бронегрупп наших танков", - рассказал он.

Военнослужащий добавил, что российской артиллерии удалось быстро выявить и подавить огневые позиции противника.