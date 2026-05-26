05:03 26.05.2026
Боец рассказал об освобождении Добропасово

Сильный ливень помог российским бойцам при освобождении Добропасово

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» освободили Добропасово в Днепропетровской области.
  • Российский штурмовик с позывным «Парамон» отметил, что непогода помогла ему в боях за Добропасово.
  • Штурмовики двигались скрытно по лесополосам, и противник до последнего не замечал их.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский штурмовик с позывным "Парамон" рассказал, что ему в боях за Добропасово помогла непогода - он шел под сильным ливнем, не опасаясь каких-либо препятствий со стороны ВСУ.
Накануне МО РФ сообщило, что подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" освободили крупный узел обороны украинских формирований - Добропасово в Днепропетровской области.
"Двигались максимально скрытно по лесополосам, вела наша "птичка". Специально выбирали погоду, шли в очень сильный ливень. Я не видел никаких для себя препятствий, шел свободно. Укрывался только в лесополках", - приводит слова "Парамона" Минобороны РФ.
Он отметил, что в лесополосах помогала укрываться густая листва. В результате противник до последнего не замечал российских штурмовиков и обнаружил их лишь тогда, когда они уже зашли в деревню.
"Парни шли смело и уверенно. Были и новички, но они не падали духом и четко выполняли команды", - добавил боец.
