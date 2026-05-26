Операторы дронов оставляют ВСУ без провизии на участках за Купянском

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 мая - РИА Новости. Российские операторы FPV-дронов группы "Конторы" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" отрезают группы ВСУ от поставок продовольствия и боеприпасов на ряде позиций купянского участка фронта, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным "Гулливер".

"В режиме свободной охоты контролируем воздушное пространство, пытаемся выявить гексакоптеры (ВСУ - ред.). Доставка провизии противнику в основном ими ведется", - рассказал "Гулливер".

Он уточнил, что на ряде участков купянского направления ВСУ практически лишены возможности передвигаться.

"Они минимизируют передвижения по земле и увеличивают по воздуху. Мы же контролируем и наземное, и воздушное пространство. Живую силу тяжело теперь встретить, но бывает. А вот R-18 и НРТК (наземный робототехнический комплекс - ред.) встречаются гораздо чаще", - пояснил командир расчета.

Он уточнил, что одной из основных задач расчетов FPV на данном участке фронта является блокировка путей и основных средств доставки провизии и боеприпасов ВСУ.