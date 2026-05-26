ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Пикап ВСУ, уничтоженный российским FPV-дроном "ПрОВОД" в антидроновом тоннеле на покровском направлении, имел британские государственные регистрационные номера и, предположительно, перевозил боекомплект для тяжелых коптеров "Баба-Яга", сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Кувалда".
"Уничтоженный нашим оператором БПЛА с позывным "Демон" джип ВСУ имел британские регистрационные номера", - сказал "Кувалда".
Согласно данным из открытых источников, автомобиль был впервые поставлен на учет в Великобритании в октябре 2002 года, оснащался дизельным двигателем объемом 2477 кубических сантиметров.
"Предположительно, пикап перевозил боекомплект для тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга". В его кузове было не менее 12 120-миллиметровых мин", - подчеркнул военный.