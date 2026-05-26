Пилот FPV-дрона уничтожил джип ВСУ с британскими номерами - РИА Новости, 26.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
03:46 26.05.2026
Пилот FPV-дрона уничтожил джип ВСУ с британскими номерами

Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский FPV-дрон «ПрОВОД» уничтожил пикап ВСУ в антидроновом тоннеле на покровском направлении.
  • Уничтоженный пикап имел британские государственные регистрационные номера.
  • Предположительно, пикап перевозил боекомплект для украинских коптеров-бомбардировщиков типа «Баба-Яга».
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Пикап ВСУ, уничтоженный российским FPV-дроном "ПрОВОД" в антидроновом тоннеле на покровском направлении, имел британские государственные регистрационные номера и, предположительно, перевозил боекомплект для тяжелых коптеров "Баба-Яга", сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки "Восток" с позывным "Кувалда".
"Уничтоженный нашим оператором БПЛА с позывным "Демон" джип ВСУ имел британские регистрационные номера", - сказал "Кувалда".
Согласно данным из открытых источников, автомобиль был впервые поставлен на учет в Великобритании в октябре 2002 года, оснащался дизельным двигателем объемом 2477 кубических сантиметров.
"Предположительно, пикап перевозил боекомплект для тяжелых украинских коптеров-бомбардировщиков типа "Баба-Яга". В его кузове было не менее 12 120-миллиметровых мин", - подчеркнул военный.
Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
