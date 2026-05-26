03:02 26.05.2026
Оператор беспилотника уничтожил груженый пикап ВСУ хитрым трюком

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оператор российского FPV-дрона «ПрОВОД» залетел внутрь антидронового тоннеля ВСУ на покровском направлении.
  • Оператор точным ударом уничтожил груженный 120-мм минами британский пикап вместе с экипажем и охраной.
  • Попадание российского дрона спровоцировало детонацию всего груза, в результате чего ничего не осталось от автомобиля, экипажа и крупного участка антидронового тоннеля.
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Оператор российского FPV-дрона "ПрОВОД" залетел внутрь антидронового тоннеля ВСУ на покровском направлении и точным ударом уничтожил груженный 120-мм минами британский пикап вместе с экипажем и охраной, повторив трюк повстанцев из киносаги Star Wars, сообщил РИА Новости военнослужащий 36-й бригады группировки войск "Восток" с позывным "Кувалда".
"Кувалда" уточнил, что отличился оператор войск беспилотных систем бригады с позывным "Демон".
"Управляя российским ударным БПЛА дальнего радиуса действия "ПрОВОД" на опотоволокне, на покровском направлении залетел внутрь антидронового тоннеля ВСУ, затем выследил и успешно поразил в нем груженый 120-миллиметровыми минами военный пикап киевских боевиков", - рассказал боец.
По словам военного, точное попадание российского дрона, оснащенного кумулятивной боевой частью, спровоцировало детонацию всего груза.
Боец отметил, что после взрыва большого числа мин, которых в пикапе было минимум 12, ни от самого автомобиля, ни от его экипажа, ни от шедшей рядом с ним военной машины украинских боевиков, как и от всего крупного участка антидронового тоннеля, ничего не осталось.
"По сути, оператор российского FPV-дрона повторил трюк повстанцев из Star Wars: преодолел защиту важного объекта врага, ворвался в защищенный тоннель, пролетел в нем, выявил и догнал цель, поразил ее, тем самым уничтожив весь крупный военный объект противника", - подытожил "Кувалда".
