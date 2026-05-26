В Магаданской области спасатели выехали к месту выхода реки из берегов

МАГАДАН, 26 мая - РИА Новости. Оперативная группа спасателей выехала к месту выхода из берегов реки Дебин в Магаданской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что к ночи уровень воды в реке Дебин может подняться до 475 сантиметров, превысив показатели опасного.