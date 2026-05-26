В Магаданской области спасатели выехали к месту выхода реки из берегов

МАГАДАН, 26 мая - РИА Новости. Оперативная группа спасателей выехала к месту выхода из берегов реки Дебин в Магаданской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Дебин в Магаданской области значительно вырос из-за активного таяния снега. Подтоплены частый сектор в поселке Ягодное и местная автобаза.
"Оперативная группа МЧС и ПСЦ выехала в Ягоднинский район для мониторинга паводковой обстановки. По сведениям Колымского УГМС, в связи с активным снеготаянием на реке Дебин у поселка Ягодное в Ягоднинском муниципальном округе произошел размыв береговой насыпи, вода частично подтопила автобазу и несколько приусадебных участков вблизи реки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ночи уровень воды в реке Дебин может подняться до 475 сантиметров, превысив показатели опасного.