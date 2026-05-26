Рейтинг@Mail.ru
В Магаданской области спасатели выехали к месту выхода реки из берегов - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:16 26.05.2026 (обновлено: 08:19 26.05.2026)
В Магаданской области спасатели выехали к месту выхода реки из берегов

Спасатели выехали к месту выхода из берегов реки Дебин в Магаданской области

© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской областиРазмытие дорог в Магаданской области в результате паводков
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Магаданской области
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперативная группа спасателей выехала к месту выхода из берегов реки Дебин в Магаданской области.
  • Из-за активного таяния снега подтоплены частный сектор в поселке Ягодное и местная автобаза.
  • К ночи уровень воды в реке Дебин может подняться до 475 сантиметров, что превысит показатели опасного уровня.
МАГАДАН, 26 мая - РИА Новости. Оперативная группа спасателей выехала к месту выхода из берегов реки Дебин в Магаданской области, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Дебин в Магаданской области значительно вырос из-за активного таяния снега. Подтоплены частый сектор в поселке Ягодное и местная автобаза.
"Оперативная группа МЧС и ПСЦ выехала в Ягоднинский район для мониторинга паводковой обстановки. По сведениям Колымского УГМС, в связи с активным снеготаянием на реке Дебин у поселка Ягодное в Ягоднинском муниципальном округе произошел размыв береговой насыпи, вода частично подтопила автобазу и несколько приусадебных участков вблизи реки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к ночи уровень воды в реке Дебин может подняться до 475 сантиметров, превысив показатели опасного.
Спасатели помогли жителям Магадана обезвредить домашнего кота - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Жители Магадана вызвали спасателей, чтобы обезвредить агрессивного кота
19 мая, 05:12
 
ПроисшествияМагаданская областьРоссияЯгоднинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала