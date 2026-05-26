Камоцци назвал минувший сезон "Спартака" достойным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что "красно-белые" провели успешный сезон, выиграв Кубок России по футболу и финишировав четвертыми в Российской премьер-лиге (РПЛ), а главный тренер Хуан Карлос Карседо, возглавивший команду в январе, заслуживает высокой оценки за стабилизацию обстановки и быстрый результат.
Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в суперфинале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
"Я бы оценил сезон как однозначно успешный. Сезон никогда нельзя назвать провальным, когда ты выигрываешь крупный трофей. Победа над "Краснодаром" в Кубке России - это фантастическое достижение, которое определяет весь год. А финишировать четвертым в РПЛ с 52 очками, всего на одно очко позади "Локомотива", - это очень достойный и уважаемый результат, особенно с учетом того, что в середине сезона сменился главный тренер", - сказал Камоцци.
"Я высоко оцениваю его недолгое пребывание на посту. Возглавить такой большой клуб, как "Спартак", в январе - невероятно сложная задача, потому что нет права на ошибку и очень мало времени для внедрения новой философии. Ему удалось стабилизировать обстановку в раздевалке, справиться с давлением и сразу же привести к трофею. Это говорит об отличной адаптивности и прагматичном управлении игрой", - добавил Камоцци.