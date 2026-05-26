Камоцци назвал минувший сезон "Спартака" достойным

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что "красно-белые" провели успешный сезон, выиграв Кубок России по футболу и финишировав четвертыми в Российской премьер-лиге (РПЛ), а главный тренер Хуан Карлос Карседо, возглавивший команду в январе, заслуживает высокой оценки за стабилизацию обстановки и быстрый результат.