Камоцци назвал минувший сезон "Спартака" достойным
17:29 26.05.2026 (обновлено: 17:31 26.05.2026)
Камоцци назвал минувший сезон "Спартака" достойным

Камоцци: "Спартак" провел успешный сезон, Карседо стабилизировал команду

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Спартак» выиграл Кубок России по футболу и занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
  • Главный тренер Хуан Карлос Карседо возглавил команду в январе и заслужил высокую оценку за стабилизацию обстановки и быстрый результат.
  • Франко Камоцци назвал сезон «Спартака» однозначно успешным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци заявил РИА Новости, что "красно-белые" провели успешный сезон, выиграв Кубок России по футболу и финишировав четвертыми в Российской премьер-лиге (РПЛ), а главный тренер Хуан Карлос Карседо, возглавивший команду в январе, заслуживает высокой оценки за стабилизацию обстановки и быстрый результат.
Специалист возглавил команду в январе. В чемпионате страны "красно-белые" заняли четвертое место, а в воскресенье в суперфинале Кубка России в Москве по пенальти победили "Краснодар". Основное время матча завершилось со счетом 1:1.
"Я бы оценил сезон как однозначно успешный. Сезон никогда нельзя назвать провальным, когда ты выигрываешь крупный трофей. Победа над "Краснодаром" в Кубке России - это фантастическое достижение, которое определяет весь год. А финишировать четвертым в РПЛ с 52 очками, всего на одно очко позади "Локомотива", - это очень достойный и уважаемый результат, особенно с учетом того, что в середине сезона сменился главный тренер", - сказал Камоцци.
"Я высоко оцениваю его недолгое пребывание на посту. Возглавить такой большой клуб, как "Спартак", в январе - невероятно сложная задача, потому что нет права на ошибку и очень мало времени для внедрения новой философии. Ему удалось стабилизировать обстановку в раздевалке, справиться с давлением и сразу же привести к трофею. Это говорит об отличной адаптивности и прагматичном управлении игрой", - добавил Камоцци.
