Ширко поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Зенитом" в Суперкубке

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Шестикратный чемпион России в составе московского "Спартака" России Александр Ширко заявил РИА Новости, что ждет от "красно-белых" в Суперкубке России против петербургского "Зенита" такой же интересной игры, какую они показали в финале Кубка России с "Краснодаром".
"Красно-белые" в воскресенье в финале Кубка России в Москве в серии пенальти со счетом 4:3 победили "Краснодар". Основное время матча завершилось вничью - 1:1. "Зенит" по итогам сезона-2025/26 стал чемпионом России. Матч за Суперкубок страны между "Спартаком" и "Зенитом" пройдет 18 июля. Место проведения матча определит позднее бюро исполкома Российского футбольного союза.
"На мой взгляд, матч получился достаточно интересным. До последней минуты команды атаковали, и у обеих команд была возможность забить второй. Я рад, что "Спартак" вновь завоевал трофей в этом, можно сказать, упущенном сезоне, не очень хорошем. Хорошо, что смогли завоевать трофей. Что касается матча за Суперкубок, то надеюсь, что команда за это время хорошо подготовится к первой игре, и жду такую же интересную игру, как была с "Краснодаром", - сказал Ширко.
"В следующем сезоне традиционно на чемпионство будет опять претендовать и команда, которая стала чемпионом в этом году, и команды, которые боролись в этом году. Думаю, что борьба может развернуться", - добавил бывший футболист сборной России.
