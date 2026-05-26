Ширко поделился ожиданиями от матча "Спартака" с "Зенитом" в Суперкубке

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Шестикратный чемпион России в составе московского "Спартака" России Александр Ширко заявил РИА Новости, что ждет от "красно-белых" в Суперкубке России против петербургского "Зенита" такой же интересной игры, какую они показали в финале Кубка России с "Краснодаром".

"В следующем сезоне традиционно на чемпионство будет опять претендовать и команда, которая стала чемпионом в этом году, и команды, которые боролись в этом году. Думаю, что борьба может развернуться", - добавил бывший футболист сборной России.