В СФ предложили безвозмездно предоставлять "Почте России" госимущество

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В Совфеде предложили предоставлять АО "Почта России" государственное и муниципальное имущество для размещения отделений связи только на безвозмездной основе, соответствующий законопроект разработал глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.

Изменения предлагается внести в закон "О защите конкуренции", документ есть в распоряжении РИА Новости.

Базовый закон предлагается дополнить нормой о том, что "заключение договоров безвозмездного пользования в отношении государственного или муниципального имущества... осуществляется без проведения конкурсов или аукционов с организациями федеральной почтовой связи при одновременном соблюдении следующих требований: указанное государственное имущество предоставляется ссудополучателю в целях размещения объектов почтовой связи", говорится в проекте.

При этом договором безвозмездного пользования устанавливается запрет на передачу ссудополучателем своих прав и обязанностей по такому договору другим лицам.

"АО "Почта России" является федеральным почтовым оператором и, обладая разветвленной сетью точек присутствия и отлаженных логистических маршрутов, выполняет в том числе и социальную функцию по обеспечению граждан страны возможностью получать, передавать и распространять информацию, зачастую являясь единственной доступной возможностью для получения товаров и услуг", - говорится в обращении Кутепова на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Письмо также есть в распоряжении РИА Новости.

Сенатор отмечает, что две трети инфраструктуры логистических маршрутов почты расположены в малых населенных пунктах, в сельской местности, в труднодоступных регионах. Кроме того, АО " Почта России " является одним из крупнейших работодателей в Российской Федерации – 300 тысяч сотрудников.