Посол рассказал о возможных темах сотрудничества России и Новой Зеландии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс заявил, что Россия и Новая Зеландия могли бы сотрудничать по теме Антарктики.
- Российская сторона хочет проводить научные исследования в Антарктике, но новозеландская сторона не согласна с ней.
- По словам Станислава Крана, Россию подозревают в намерении добывать ресурсы под видом научных исследований.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия и Новая Зеландия могли бы сотрудничать по теме Антарктики, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Веллингтоне Станислав Кранс.
"К сожалению, часто позиции России и Новой Зеландии очень сильно расходятся, потому что у нас свое понимание того, как должно быть все устроено в регионе, у них – свое. Но в моем понимании Антарктика могла бы опять стать определенной темой для сотрудничества в будущем. Тут уже вопрос опять-таки к новозеландцам", - сказал он в беседе с агентством.
Российская сторона хочет проводить научные исследования, но, к сожалению, новозеландцы не согласны с ней, пояснил Кранс.
"Нас все время подозревают в худшем, якобы мы проводим научные исследования, чтобы добывать какие-то ресурсы, и это, дескать, навредит окружающей среде. Мы всегда выступаем с позиции ответственного государства, которое если что-то добывает, изучает, то понимает все последствия, которые возможны для экологии. Сейчас эта сфера полностью политизирована", - отметил он.