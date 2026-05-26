Соболенко выиграла на "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро в матче первого круга Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4, 6:2.
- Во втором круге Соболенко сыграет с победительницей встречи между Линдой Фругвировой (Чехия) и Эльзой Жакмо (Франция).
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла испанку Джессику Боусас-Манейро в матче первого круга Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу посеянной под первым номером Соболенко. Боусас-Манейро является 50-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 15 минут.
Результаты других матчей дня:
Ива Йович (США, 17-й номер посева) - Александра Эала (Филиппины) - 6:4, 6:2.
