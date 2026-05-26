Краткий пересказ от РИА ИИ
- Актер Глеб Калюжный завершил прохождение срочной службы в Семеновском полку.
- Встречать артиста приехали родные и коллеги, включая народного артиста России Николая Добрынина.
- Мама артиста отметила, что после армии Глеб сильно возмужал.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Актер Глеб Калюжный завершил прохождение срочной службы в Семеновском полку, и родные и коллеги приехали встретить его, передает корреспондент РИА Новости.
Встречали артиста актер Александр Новиков, мама Наталья Калюжная и сестра Яна, народный артист России Николай Добрынин, продюсер фильма "Дед Фомич" и агент Григорий Сухов.
Рэпер Macan с другими новобранцами принял военную присягу
20 декабря 2025, 15:01
Добрынин пришел одним из первых. "Я считаю Глеба своим молодым другом. Мы познакомились на съемках фильма "Дед Фомич", он сыграл там моего внука, и мы перенесли теплые отношения в жизнь. Пришел я потому, что эти стены - родные для меня места. Здесь начиналась и моя служба, это мой дом", - сказал он в беседе с РИА Новости.
Семья Калюжного решила трогательно поддержать его и встретила самодельным плакатом с надписью "Глеб отслужил 365 дней".
"Для него это большая ответственность, большая нагрузка. После армии он точно вышел другим, очень сильно возмужал", - добавила мама артиста.
Калюжный ушел в армию в мае прошлого года. Его агент Сухов рассказывал РИА Новости, что актер принял решение пойти на службу после съемок в фильме о событиях СВО "Малыш", которые проходили в Донецке и Мариуполе. 27 мая артист прибыл на призывной пункт на Угрешской улице в Москве, где его проводили семья, друзья и знакомые.
Во время службы актер успел принять участие в съемках картин "Дед Фомич" и "Черный шелк".