Слуцкий предложил определить критерии злоупотреблений работодателей

14:55 26.05.2026 (обновлено: 21:58 26.05.2026)
Слуцкий предложил определить критерии злоупотреблений при работе с самозанятыми

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Слуцкий предложил четко определить критерии возможных злоупотреблений со стороны компаний при работе с самозанятыми.
  • ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект, ограничивающий компании в количестве, сроках найма и размере выплат одним и тем же самозанятым.
  • Парламентарий подчеркнул, что специальный налоговый режим для самозанятых стал полезным инструментом, но некоторые работодатели злоупотребляют этой системой, оформляя сотрудников как самозанятых для уклонения от социальных выплат и ответственности.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил четко определить критерии возможных злоупотреблений со стороны компаний при работе с самозанятыми.
"ЛДПР считает необходимым четко и прозрачно определить критерии возможных злоупотреблений со стороны работодателей. Мы призываем ограничить компании в количестве, сроках найма и размере выплат одним и тем же самозанятым при выполнения тех или иных работ. При этом здесь крайне важно не перегнуть палку. Нельзя допустить, чтобы под борьбу с серыми схемами попали реальные самозанятые, которые честно работают на себя. В ближайшее время внесем соответствующий законопроект в Госдуму", - сказал Слуцкий.
Парламентарий также подчеркнул, что сегодня специальный налоговый режим стал важным и полезным инструментом для миллионов людей. По его словам, он помогает легально работать на себя, получать доход и не зависеть от бюрократии.
"Но вместе с этим мы видим, как некоторые работодатели начали откровенно злоупотреблять этой системой. Вместо нормального трудового договора человека "в серую" оформляют как самозанятого, чтобы не платить социальные взносы, отпускные, больничные и главное не нести перед работником никакой ответственности. Получается формально такие сотрудники - "самозанятые", а по факту полностью зависят от одного работодателя и остаются без элементарных трудовых гарантий", - добавил лидер партии.
