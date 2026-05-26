Краткий пересказ от РИА ИИ Леонид Слуцкий предложил четко определить критерии возможных злоупотреблений со стороны компаний при работе с самозанятыми.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил четко определить критерии возможных злоупотреблений со стороны компаний при работе с самозанятыми.

« ЛДПР считает необходимым четко и прозрачно определить критерии возможных злоупотреблений со стороны работодателей. Мы призываем ограничить компании в количестве, сроках найма и размере выплат одним и тем же самозанятым при выполнения тех или иных работ. При этом здесь крайне важно не перегнуть палку. Нельзя допустить, чтобы под борьбу с серыми схемами попали реальные самозанятые, которые честно работают на себя. В ближайшее время внесем соответствующий законопроект в Госдуму ", - сказал Слуцкий

Парламентарий также подчеркнул, что сегодня специальный налоговый режим стал важным и полезным инструментом для миллионов людей. По его словам, он помогает легально работать на себя, получать доход и не зависеть от бюрократии.