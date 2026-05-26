Осужденный экс-директор института УрФУ может выйти из колонии - РИА Новости Спорт, 26.05.2026
17:50 26.05.2026
Осужденный экс-директор института УрФУ Шурманов может выйти из колонии

Евгений Шурманов
Евгений Шурманов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгению Шурманову, бывшему директору института физкультуры УрФУ, осужденному на девять лет колонии по делу о хищении более 15 миллионов рублей, заменили оставшийся срок в колонии на ограничение свободы.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая – РИА Новости. Бывшему директору института физкультуры Уральского федерального университета (УрФУ) Евгению Шурманову, осужденному на 9 лет колонии по делу о хищении более 15 миллионов рублей, заменили оставшийся срок в колонии на ограничение свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верхотурского районного суда Свердловской области.
В октябре 2024 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Шурманова к 9 годам колонии со штрафом в один миллион рублей. Задержали его в июне 2022 года, и впоследствии суд зачел пребывание под мерой пресечения ему в срок отбытия наказания в колонии.
"Ограничение свободы на неотбытый остаток у него. У него оставшаяся часть наказания в виде лишения свободы составила три года, 9 месяцев и 12 дней, и вот этот срок заменен наказанием на ограничение свободы на четыре года", – пояснила собеседница агентства.
Решение суда может быть обжаловано надзорным органом.
Задержали Шурманова на рабочем месте, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В прокуратуре региона уточняли, что Шурманов, являясь президентом Федерации регби Свердловской области, предоставил ложные документы о фактически понесенных организацией расходах на проживание и питание участников спортивных соревнований в 2020 году.
В начале 2021 года он подал в региональный фонд поддержки спорта заявку на получение целевых средств, полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Следствие полагало, что он похитил более 12 миллионов рублей, выделенных на подготовку и проведение VII Всероссийской летней Универсиады 2020 года в Екатеринбурге.
В 2022 году министерство спорта России лишило Шурманова звания мастера спорта по боксу.
Версия 2023.1 Beta
