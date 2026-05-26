Рейтинг@Mail.ru
Шуфутинский посоветовал молодым артистам петь то, что по душе - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
23:24 26.05.2026
Шуфутинский посоветовал молодым артистам петь то, что по душе

Михаил Шуфутинский дал совет молодым артистам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Певец Михаил Шуфутинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Шуфутинский посоветовал молодым артистам петь то, что им по душе.
  • Артист уверен, что искренность в творчестве найдет отклик у слушателей.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский дал совет молодым артистам, отметив, что нужно петь то, что по душе, тогда их ждет успех.
"Не надо цеплять жюри. Жюри - это всего-навсего несколько человек, у каждого из них свой вкус, свои привычки. Не надо никого цеплять, надо петь, что тебе нравится - то, что тебе по душе", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие качества необходимы молодым артистам, чтобы добиться успеха.
Шуфутинский уверен, что если артист делает то, что по-настоящему любит, то это обязательно найдет свой отклик у слушателей.
"Это, наверняка, люди почувствуют, им это тоже понравится", - отметил артист.
Шуфутинский - российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации, неоднократный лауреат премий "Шансон года".
Девушка в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В России появилась вакансия музы
29 апреля, 04:44
 
ШоубизРоссияМихаил Шуфутинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала