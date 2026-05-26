Шуфутинский посоветовал молодым артистам петь то, что по душе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Шуфутинский посоветовал молодым артистам петь то, что им по душе.
- Артист уверен, что искренность в творчестве найдет отклик у слушателей.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский дал совет молодым артистам, отметив, что нужно петь то, что по душе, тогда их ждет успех.
"Не надо цеплять жюри. Жюри - это всего-навсего несколько человек, у каждого из них свой вкус, свои привычки. Не надо никого цеплять, надо петь, что тебе нравится - то, что тебе по душе", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие качества необходимы молодым артистам, чтобы добиться успеха.
Шуфутинский уверен, что если артист делает то, что по-настоящему любит, то это обязательно найдет свой отклик у слушателей.
"Это, наверняка, люди почувствуют, им это тоже понравится", - отметил артист.
Шуфутинский - российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации, неоднократный лауреат премий "Шансон года".
В России появилась вакансия музы
29 апреля, 04:44