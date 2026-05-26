Шойгу назвал удар ВСУ по Старобельску терактом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР кроме как терактом назвать нельзя, в современной войне таких случайностей не бывает, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Говоря об ударе по Старобельску после заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ, он отметил, что "в сегодняшней современной войне таких случайностей быть не может" и что даже в Великую Отечественную войну "в одну воронку дважды снаряд не попадал".
"Здесь было несколько ударов по одному месту... Вы прекрасно понимаете, что оружие на такую дальность и с такой точностью без спутника и поддержки работать не может. Следовательно, была разведка, было наведение, было введение координат. То есть это не случайно. И я кроме как террористическим актом это назвать не могу", - сказал Шойгу.
"Фактически ни одна из европейских стран, членов Совета безопасности Организации объединенных наций, никак не отреагировала на это чрезвычайное событие, на эту катастрофу, на эту огромную трагедию не только для Старобельска, но и для нашей страны", - добавил он.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.