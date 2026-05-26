Шойгу назвал удар ВСУ по Старобельску терактом

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Удар ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР кроме как терактом назвать нельзя, в современной войне таких случайностей не бывает, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.