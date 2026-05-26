РСПП предложил создать АНО вместо аппарата уполномоченного

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать автономную некоммерческую организацию (АНО) вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России, сообщил глава РСПП Александр Шохин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы вместе с Администрацией президента, вместе с деловым сообществом провели серию консультаций и подготовили соответствующие изменения в Закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей", – сказал Шохин.
На вопрос президента, предлагает ли РСПП создать автономную некоммерческую организацию вместо аппаратов уполномоченного, он ответил утвердительно.
"То есть институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя", – добавил Шохин.
Он уточнил, что также учредителями остаются ведущие бизнес-объединения, кроме РСПП, это Торгово-промышленная палата, "Деловая Россия", "Опора России".
Встреча проходит в День российского предпринимательства, который ежегодно отмечается 26 мая.