РСПП предложил создать АНО вместо аппарата уполномоченного

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает создать автономную некоммерческую организацию (АНО) вместо института уполномоченного по защите прав предпринимателей в России, сообщил глава РСПП Александр Шохин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"То есть институт не чисто общественный, а общественно-государственный, поскольку мы считаем, что государство должно участвовать в деятельности этой автономной некоммерческой организации в качестве учредителя", – добавил Шохин.