Рейтинг@Mail.ru
Шойгу прокомментировал пролеты украинских БПЛА над Балтикой - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 26.05.2026 (обновлено: 15:57 26.05.2026)

Шойгу прокомментировал пролеты украинских БПЛА над Балтикой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что страны Прибалтики должны определиться: либо у них нет противовоздушной обороны, либо они являются соучастниками атаки на Россию.
  • Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России.
  • Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, комментируя журналистам пролет украинских беспилотников над территорией Прибалтики, заявил, что этим странам надо определиться: или у них нет противовоздушной обороны, или они являются соучастниками атаки на Россию.
"Например, пролет по территории Прибалтики беспилотных летательных аппаратов из Украины к нам туда, на северо-запад. Тут существует два варианта. Вариант первый - либо у вас полное отсутствие системы противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите. Или вы соучастники. Выбор за ними", - сказал он после заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Новые вооружения все время появляются, заявил Шойгу
Вчера, 14:50
«
"А с учетом того, что они фактически ни одного не сбили, они там падают с определенной периодичностью на их территории, и в этом почему-то обвиняют Россию. Нас можно обвинить, но только в той части, что у нас система противовоздушной обороны работает", - добавил Шойгу.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
НАТО отрабатывает сценарии ударов по Союзному государству, заявил Шойгу
Вчера, 13:50
 
БезопасностьРоссияПрибалтикаУкраинаСергей ШойгуНиколай ПатрушевОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала