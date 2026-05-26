Шойгу прокомментировал пролеты украинских БПЛА над Балтикой

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Шойгу заявил, что страны Прибалтики должны определиться: либо у них нет противовоздушной обороны, либо они являются соучастниками атаки на Россию.

Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России.

Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, комментируя журналистам пролет украинских беспилотников над территорией Прибалтики, заявил, что этим странам надо определиться: или у них нет противовоздушной обороны, или они являются соучастниками атаки на Россию.

"Например, пролет по территории Прибалтики беспилотных летательных аппаратов из Украины к нам туда, на северо-запад. Тут существует два варианта. Вариант первый - либо у вас полное отсутствие системы противовоздушной обороны и вы ничего не видите и не слышите. Или вы соучастники. Выбор за ними", - сказал он после заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ.

« "А с учетом того, что они фактически ни одного не сбили, они там падают с определенной периодичностью на их территории, и в этом почему-то обвиняют Россию. Нас можно обвинить, но только в той части, что у нас система противовоздушной обороны работает", - добавил Шойгу.