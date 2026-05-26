Шойгу назвал учения ядерных сил России и Белоруссии оборонительными

- Учения ядерных сил России и Белоруссии носили исключительно оборонительный характер, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
- Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходили в ВС РФ с 19 по 21 мая.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Учения ядерных сил России и Белоруссии носили исключительно оборонительный характер, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
Минобороны РФ сообщало, что учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходили в ВС РФ с 19 по 21 мая. В четверг президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил.