Шойгу назвал учения ядерных сил России и Белоруссии оборонительными
13:08 26.05.2026
Шойгу назвал учения ядерных сил России и Белоруссии оборонительными

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Учения ядерных сил России и Белоруссии носили исключительно оборонительный характер, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
  • Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходили в ВС РФ с 19 по 21 мая.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Учения ядерных сил России и Белоруссии носили исключительно оборонительный характер, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Те российско-белорусские учения, которые прошли не так давно, предполагали исключительно оборонительный характер и не распространялись за пределы Союзного государства", - сказал Шойгу после заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
Минобороны РФ сообщало, что учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходили в ВС РФ с 19 по 21 мая. В четверг президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил в соответствии с планом совместной подготовки вооруженных сил.
БезопасностьРоссияБелоруссияСергей ШойгуВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
