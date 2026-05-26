Европа впала милитаристский угар, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны так называемой цивилизованной Европы впали в реваншистский и милитаристский угар, от них и НАТО исходит основная угроза для Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших реваншистский и милитаристский угар", - сказал Шойгу на заседании комитета секретарей Совбезов ОДКБ.
Он напомнил, что в отчете за 2025 год генсек альянса Марк Рютте "с гордостью заявил о росте военных расходов всех стран, общая сумма которых превысила 1,5 триллиона долларов".
"Далеко не самые богатые страны и Прибалтика, которые тратят около 4% национальных ВВП якобы на оборону. При этом из стран Балтии открыто звучат призывы напасть на Калининградскую область. Это, видимо, демонстрация их стремлений к мирному сосуществованию с соседями", - сказал Шойгу.