Успешные испытания "Сармата" умерят пыл Запада, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Успешные испытания ракеты "Сармат" и учения ядерных сил умерят пыл стран Запада и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания баллистической ракеты "Сармат" и прошедшие на прошлой неделе учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников", - сказал Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов стран-участниц ОДКБ.