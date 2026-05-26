Площадка живого общения: московская "Сфера" отмечает юбилей

Московскому драматическому театру "Сфера", известному своей необычной сценой и особой атмосферой, исполняется 45 лет. Он был создан в 1981 году актрисой и режиссером Екатериной Еланской, сегодня театр возглавляет ее сын, актер и режиссер Александр Коршунов. О том, как труппа сохраняет традиции и развивается, в интервью РИА Новости рассказал главный режиссер "Сферы".

– Вы отмечаете юбилей театра 1 июня. Что увидят зрители в этот вечер?

– Наш день рождения мы решили отметить праздничным действом. Инициативная группа в лице наших актеров – Екатерины Ишимцевой, Александры Чичковой и Анатолия Смиранина – придумали симпатичную историю. Это будет вечер-путешествие по нашим годам, некий поезд времени, который из 1981 года идет в 2026. Мы хотим, чтобы это было легко, светло и весело.

Александр Коршунов

– Как бы вы сформулировали, в чем суть театра "Сфера"?

– Основательница театра Екатерина Ильинична Еланская все это прекрасно изложила в своей книге "Живой театр", которую мы издали к 90-летию со дня ее рождения. Когда я занимался рукописью, то был поражен тем, насколько создание такого театра было естественной потребностью ее творческой натуры.

« Она пишет, что суть живого театра в живом общении, и этот театр, созданный по принципу сферы, существует именно ради возникновения такого подлинного человеческого общения. Все, что этому мешает, должно быть убрано. А что помогает – привнесено.

Актеры и зрители здесь объединены единой сферой взаимодействия, диалога общения. А уже формы этого общения могут быть разными. И очень хочется, чтобы это был театр для людей и про людей. Ведь театр должен лечить и поддерживать в самые разные времена.

"Эшелон"

– Ваша уникальная сцена построена по принципу кругового амфитеатра, без привычной коробки. Такая конструкция была принципиальным решением при создании театра?

– Да, конечно. Сначала труппа играла свои спектакли в самых разных залах, каждый раз обживая новое пространство. Поиски сферы шли еще до того, как у нас появилась своя площадка. А потом уже это здание было специально перестроено, проект разрабатывали Екатерина Еланская совместно с архитектором Натальей Голас и нашим главным художником Владимиром Солдатовым. Был создан зал в виде кругового амфитеатра с центральной игровой площадкой и с возможностью трансформации – зрительские места могут сниматься для разных постановок и там могут появляться новые сценические пространства.

– Вы играли в этом театре практически с самого начала. Когда впервые вошли в это пространство – какие были впечатления?

– В первый момент, конечно, непривычно, кажется, что поскольку зрители со всех сторон, нужно с ними всеми разговаривать напрямую, а к партнеру ты можешь оказаться боком или даже спиной. Но довольно быстро это ощущение проходит, потому что в жизни мы же по-разному общаемся. К тому же основы настоящего психологического театра везде одни и те же.

И знаете, уже возглавив театр, я часто вспоминал слова мамы, которая говорила, что ей тяжело бывает смотреть спектакли в традиционном, портальном театре, все время что-то мешает восприятию и хочется скорее домой, в "Сферу". Я стал ловить себя на том же ощущении.

Сцена театра "Сфера"

– Когда вы формируете репертуар, что заставляет вас взять ту или иную пьесу?

– Прежде всего, это должна быть хорошая литература высокого класса. Екатерина Ильинична всегда говорила, что театр "Сфера" – это театр высокой литературы. Настоящий диалог со зрителем может возникнуть только на основе подлинной и глубокой драматургии. Сиюминутное и поверхностное не позволит общаться с публикой. Мы берем и русских, и зарубежных авторов, смотрим, чтобы была жанровая палитра. Когда я выбираю пьесы для моих собственных постановок, то важно, чтобы текст "зацепил" меня, чтобы что-то отозвалось в душе.

– Современная драматургия вас привлекает?

– Я, честно, не могу похвастаться тем, что очень хорошо знаю современную драматургию. Но мы, например, приглашали замечательного режиссера Марину Брусникину, которая прекрасно знает современную литературу. Она выпустила у нас спектакль "Обращение в слух" по роману Антона Понизовского. Это был интересный современный спектакль, который долго и с успехом шел у нас.

"Затейник"

Пять лет назад, к 40-летию театра, мы провели нашу первую лабораторию под знаком драматургии XXI века в постановках молодых режиссеров. Сначала отбирали драматургию, потом уже встречались с режиссерами. Тогда победил Иван Рубцов, выпускник мастерской Кончаловского в ГИТИСе. Он поставил тогда "Землю Эльзы" Ярославы Пулинович. А сейчас, совсем недавно, провели уже вторую режиссерскую лабораторию, на которую было прислано очень много заявок, около 120. В результате победила Ичень Лю, режиссер из Китая, которая училась в России, а теперь здесь живет и работает. Она показала эскиз спектакля по рассказу "Невеста" Чехова.

« Вообще у нас намечается в этом году чеховская осень. На Камерной сцене в октябре мы планируем выпустить "Невесту", а на Основной сцене мы начали репетировать "Трех сестер" в моей постановке.

"Старший сын"

– В репертуаре театра есть и один из самых давних спектаклей "Сферы" – "Нездешний вечер" по прозе и стихам Цветаевой и стихам русских поэтов. Какие еще спектакли вы бы отметили?

– Все спектакли безусловно нам дороги. Здесь голосует зритель, приходя на тот или иной спектакль. Но я бы назвал, пожалуй, "Обыкновенную историю" по Гончарову. Это постановка 2014 года, за которую мы впервые тогда получили премию "Звезда Театрала" как лучший спектакль малой формы. За это время уже сменились некоторые исполнители, но мы очень хотим его сохранить, потому что, на мой взгляд, он сложился, в нем есть общечеловеческая история. "Старший сын" по Вампилову, "Раскас" по рассказам Шукшина. Также знаковым для нас стал "Затейник" Розова, которым мы уже много лет подряд открываем сезон. Год назад мы выпустили "Эшелон" Рощина, а в этом сезоне также получили за него "Звезду Театрала". Когда-то Екатерина Ильинична про такие постановки говорила: "Это наша гражданская акция". То есть спектакль – сущностное высказывание театра.

– Вы выезжаете и на гастроли, насколько сложно адаптировать ваши спектакли под другие сцены?

– Мы действительно в последнее время достаточно много ездим, в основном это фестивали. На новых площадках нам, конечно, приходится перестраивать мизансцены, иногда заранее что-то изготавливаем в смысле оформления. Каждый раз это для нас экзамен и освоение нового пространства. Насколько возможно создать нашу "Сферу" в новом месте за ограниченное количество времени? Актеры любят ездить, это дает новое дыхание. И, как ни странно, в новом пространстве бывают какие-то открытия, которые потом можно "забрать" с собой.

Екатерина Еланская

– Вы руководите театром очень авторским, с традициями, заложенными его основательницей Екатериной Ильиничной Еланской. Что лично вы хотите привнести в жизнь этой труппы?

– В первую очередь для меня главной задачей было сохранить принцип, ради которого этот театр создавался, ту самую сферу человеческого общения. Неслучайно я приглашаю разных режиссеров ставить у нас, поскольку каждый привносит свой почерк, а мы находим людей, близких нам по духу.