Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла

Краткий пересказ от РИА ИИ Вулкан Семеру на востоке индонезийского острова Ява пять раз выбросил пепел на высоту от 600 до 1000 метров над вершиной.

Самый мощный выброс был зафиксирован в 06:28 по местному времени, когда столб вулканического пепла поднялся на высоту около одного километра над кратером.

ДЖАКАРТА, 26 мая — РИА Новости. Вулкан Семеру на востоке индонезийского острова Ява во вторник утром пять раз выбросил пепел на высоту от 600 до 1000 метров над вершиной, передает агентство ANTARA со ссылкой на пост наблюдения за вулканом.

Самый мощный выброс был зафиксирован в 06.28 по местному времени (02.28 мск), когда столб вулканического пепла поднялся на высоту около одного километра над кратером.

“Четвертое извержение произошло в 06.28. Высота эруптивной колонны составила около 1000 метров над вершиной, пепловое облако бело-серого цвета распространялось в юго-западном и западном направлениях”, — говорится в сообщении сотрудника поста наблюдения за вулканом Семеру Сигита Риана Альфиана.

Первое извержение произошло в 01.05 по местному времени (21.05 мск в понедельник). Тогда высота столба пепла достигла 600 метров. Затем вулкан выбрасывал пепел еще четыре раза — на высоту 900, 800, 1000 и 700 метров соответственно.

По данным наблюдателей, все извержения сопровождались плотными выбросами бело-серого пепла, который в основном смещался в западном направлении.

Семеру остается на третьем уровне опасности по индонезийской четырехуровневой шкале. Власти запретили любую деятельность в юго-восточном секторе вдоль русла реки Бесук-Кобокан на расстоянии до 13 километров от кратера.

Жителям также рекомендовано не приближаться к вершине вулкана ближе чем на пять километров из-за угрозы выброса раскаленных камней.