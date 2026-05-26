Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 26.05.2026
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла

Вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла на километр над кратером

© AP PhotoИзвержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© AP Photo
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вулкан Семеру на востоке индонезийского острова Ява пять раз выбросил пепел на высоту от 600 до 1000 метров над вершиной.
  • Самый мощный выброс был зафиксирован в 06:28 по местному времени, когда столб вулканического пепла поднялся на высоту около одного километра над кратером.
ДЖАКАРТА, 26 мая — РИА Новости. Вулкан Семеру на востоке индонезийского острова Ява во вторник утром пять раз выбросил пепел на высоту от 600 до 1000 метров над вершиной, передает агентство ANTARA со ссылкой на пост наблюдения за вулканом.
Самый мощный выброс был зафиксирован в 06.28 по местному времени (02.28 мск), когда столб вулканического пепла поднялся на высоту около одного километра над кратером.
“Четвертое извержение произошло в 06.28. Высота эруптивной колонны составила около 1000 метров над вершиной, пепловое облако бело-серого цвета распространялось в юго-западном и западном направлениях”, — говорится в сообщении сотрудника поста наблюдения за вулканом Семеру Сигита Риана Альфиана.
Первое извержение произошло в 01.05 по местному времени (21.05 мск в понедельник). Тогда высота столба пепла достигла 600 метров. Затем вулкан выбрасывал пепел еще четыре раза — на высоту 900, 800, 1000 и 700 метров соответственно.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
На Гавайях произошло землетрясение магнитудой 5,9
23 мая, 11:17
По данным наблюдателей, все извержения сопровождались плотными выбросами бело-серого пепла, который в основном смещался в западном направлении.
Семеру остается на третьем уровне опасности по индонезийской четырехуровневой шкале. Власти запретили любую деятельность в юго-восточном секторе вдоль русла реки Бесук-Кобокан на расстоянии до 13 километров от кратера.
Жителям также рекомендовано не приближаться к вершине вулкана ближе чем на пять километров из-за угрозы выброса раскаленных камней.
Семеру высотой 3676 метров является самым высоким действующим вулканом острова Ява. Он расположен на границе округов Лумаджанг и Маланг в провинции Восточная Ява.
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Для вулкана Крашенинникова объявили оранжевый код авиационной опасности
24 сентября 2025, 05:25
 
В миреЯва (остров)Маланг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала