Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили Украину и Ближний Восток

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретари совбезов стран ОДКБ обсудили вопросы безопасности на границах, Украину и Ближний Восток, сообщил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Обменялись мнениями по всему спектру тем безопасности, которые не только по границам ОДКБ, но и, естественно, рассмотрели Ближний Восток и, безусловно, Украину", - сказал Шойгу после заседания комитета секретарей совбезов ОДКБ.