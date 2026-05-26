Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партнерство Wildberries и ВТБ откроет "новую эру финансовых услуг" и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России, заявила журналистам основательница Wildberries Татьяна Ким.

Ранее во вторник в пресс-службе маркетплейса сообщили РИА Новости, что Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения. В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ - розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ.

"Уверена, наше партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны", - сказала Ким

По ее словам, "WB Банк" в рамках сотрудничества получает готовую инфраструктуру, на создание которой потребовались бы годы и значительные инвестиции.

"Мы ждем появления новых банковских продуктов на благо наших покупателей и селлеров, а со своей стороны внедрим в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы под руководством моей команды", - добавила основательница Wildberries.