Рейтинг@Mail.ru
Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:50 26.05.2026
Основательница Wildberries прокомментировала сделку с ВТБ

Ким: партнерство Wildberries и ВТБ откроет новую эру финансовых услуг

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОснователь Wildberries, глава RWB Татьяна Ким
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что партнерство с ВТБ откроет "новую эру финансовых услуг" и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России.
  • Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: ВТБ приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения, а "WB Банк" получит доступ к инфраструктуре ВТБ.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Партнерство Wildberries и ВТБ откроет "новую эру финансовых услуг" и поможет укрепить цифровой платформенный суверенитет России, заявила журналистам основательница Wildberries Татьяна Ким.
Ранее во вторник в пресс-службе маркетплейса сообщили РИА Новости, что Wildberries и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве: банк приобретет 5% доли в "WB Банке" с возможностью ее увеличения. В свою очередь, "WB Банк" получает доступ к инфраструктуре ВТБ - розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов. Малому и среднему бизнесу, работающему с "WB Банком", станут доступны корпоративные продукты ВТБ.
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина Ozon в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
ФАС потребовал от Wildberries и Ozon скорректировать работу с продавцами
20 марта, 16:36
"Уверена, наше партнерство знаменует начало новой эры финансовых услуг и позволит укрепить цифровой платформенный суверенитет нашей страны", - сказала Ким.
По ее словам, "WB Банк" в рамках сотрудничества получает готовую инфраструктуру, на создание которой потребовались бы годы и значительные инвестиции.
"Мы ждем появления новых банковских продуктов на благо наших покупателей и селлеров, а со своей стороны внедрим в банковские решения ВТБ технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы под руководством моей команды", - добавила основательница Wildberries.
Ким подчеркнула, что рассчитывает на укрепление позиций компании и развитие финансовых сервисов на базе партнерства с ВТБ.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Нововведения Wildberries и Ozon требуют пересмотра, заявили в ФАС
2 октября 2025, 15:58
 
ЭкономикаРоссияТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала