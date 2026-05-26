В Саратовской области в ДТП с поездом и мотоциклом погибли двое детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под Саратовом в районе станции Лопуховка произошло ДТП с участием пассажирского поезда и мотоцикла.
- В результате аварии погибли двое несовершеннолетних — мальчик и девочка.
САРАТОВ, 26 мая - РИА Новости. Двое несовершеннолетних погибли в ДТП с участием пассажирского поезда Балаково-Москва и мотоцикла в районе станции Лопуховка Саратовской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Авария произошла вечером в понедельник в районе станции Лопуховка. По данным Приволжской железной дороги, водитель с пассажиром на мототранспорте выехал в неположенном месте на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 47 Балаково – Москва. При столкновении они погибли.
"Там двое погибших, они несовершеннолетние", - рассказали агентству в правоохранительных органах. Собеседник добавил, что скончались мальчик и девочка.